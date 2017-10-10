Геращенко: Угорщина грає козирями Кремля

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Вівторок, 10 жовтня 2017, 14:38

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко пов'язує реакцію Угорщини на мовну статтю українського закону "Про освіту" із проведенням у цій країні парламентських виборів у 2018 році.

Про це вона написала у Facebook.

На її думку, Угорщина оголосила "інквізицію" новому українському закону про освіту.

" В Угорщині скоро вибори, тож деякі місцеві політики використовують захист угорськомовного населення закордоном як внутрішній, об'єднуючий козир. Як на мене, вельми специфічний козир, запозичений в Кремлі", – пише Геращенко.

"Але всі ці "пляски Віта", насправді, в іншому ракурсі тепер малюють і ще одну українську дискусію щодо подвійного громадянства, яке тут так багато народу виправдовували. І посилюють аргументи тих, хто категорично проти подвійного громадянства", – зазначила вона.

На думку віце-спікера, всі випробування, що посилюють єдність українців як нації, роблять Україну сильнішою.

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Як відомо, 25 вересня президент Петро Порошенко підписав закон "Про освіту", яким в Україні запроваджується 12-річна середня освіта. Верховна Рада ухвалила цей закон 5 вересня. Документ передбачає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова – українська.

У Польщі, Румунії, Угорщині, Греції, Болгарії висловили стурбованість у зв'язку з нормами цього закону, що стосуються мови навчання представників національних меншин в Україні.

26 вересня уряд Угорщини заявив, що блокуватиме всі подальші рішення Європейського Союзу, спрямовані на зближення ЄС з Україною, через закон "Про освіту".

Міністерство закордонних справ України направило закон "Про освіту" на експертизу у Венеціанську комісію.

Українська правда

Теми: освіта мова законодавство Угорщина
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