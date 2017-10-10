В АП силовиків засипали питаннями про напади на журналістів

Під час робочого засідання Ради з питань професійної діяльності журналістів при Адміністрації президента журналісти передали до МВС та ГПУ низку проблемних питань, що потребують вирішення.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила виконавчий директор Інституту Масової Інформації Оксана Романюк.

За її словами, до засідання журналісти підготували "список кейсів по категоріях Напади на журналістів (20 випадків), Перешкоджання (62 випадки), Погрози (25 випадків), та Знищення та пошкодження майна журналістів та напади на офіси ЗМІ (17 випадків)".

"Ці кейси ми передали для розслідування до МВС та ГПУ", - написала вона.

Відповіді щодо прогресу очікують почути на наступному засіданні, запланованому на 23 листопада.

Окремо були підняті питання щодо справа про вбивство Павла Шеремета.

"Ми питали, чому закрили абсолютно всі судові рішення по цій справі. На нашу думку, це невиправдано, і навпаки складається враження, що закрили, щоб не було критики. Також ми вимагали підсилити слідчу групу закордонними спеціалістами, зокрема, з дешифровки відео. Ми передамо до МВС контакти, за якими вони можуть звернутися до іноземних представництв для підсилення слідчої групи", - написала Романюк.

"Ми підняли питання про справу що стосується нападу працівників УДО на знімальну групу Михайла Ткача, "Схеми", Радіо Свобода. Ми вимагаємо зареєструвати справу за ст.171 ККУ, а не як звернення громадян. Розслідувати її і покарати винних відповідно до українського законодавства", - додала вона.

Також Романюк повідомила, що передали інші резонансні справи.

"Зокрема, повязані з неправомірними діями працівників поліції (в цьому році - це кейси Максима Требухова і Наталі Нагорної, ми передали ці питання до уваги прокуратури). Ми також надали інформацію про побиття журналістів в регіонах, усі справи про підпали машин, офісів. І підняли питання по Миротворцю, куди ж без нього, родимого", - повідомила вона.

"Окремо передали прес-службі СБУ запитання від українських журналістів щодо ненадання відповідей на запити про доступ до публічної інформації. А також, нашу оцінку по справі Муравицького, яка, на нашу думку, не пов'язана з нацбезпекою. Хочемо почути детальну відповідь по цій справі. Також спитали про видворення іноземних журналістів з України. Начебто, з іспанських журналістів таки зняли статус персон нон-грата (але СБУ про це ще має офіційно оголосити)", - заявила Романюк.

Також звернення від ІМІ до ГПУ та АП передали щодо справи узбецького журналіста-розслідувача Нарзулло Охунжонова, який просить політичного притулку в Україні, і зараз перебуває в СІЗО.

"Ми надали докази і звернення від міжнародних організацій, що він дійсно займався журн діяльністю. Україна не має екстрадиювати цього журналіста у жодному випадку, там абсолютно політичний кейс", - написала Романюк.

"Ще одна наша вимога - запросити на наступне засідання представників судової влади, тому що є питання по систематизації судової практики і вироках нападникам (переважна більшість вироків станом на зараз - на жаль, виправдовувальні, якщо за минулий рік було розслідувано 31 справу, то судових вироків тільки 6). І запросити співробітників СБУ, до яких також є питання у журналістів", - додала вона.

Українська правда