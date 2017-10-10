Клімкін відреагував на спробу Угорщини нашкодити асоціації Україна-ЄС

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Вівторок, 10 жовтня 2017, 15:07

Міністр закордонних справ Павло Клімкін висловив здивування з приводу ініціативи Угорщини переглянути Угоду про асоціацію Україна-ЄС.

Про це він повідомив у Twitter.

"Дуже здивований заявами глави МЗС Угорщини щодо перегляду Угоди про асоціацію. Планую обговорити всі питання 12 жовтня в Будапешті", - написав він.

В іншому твіті він зазначає, що для Києва перегляд цього договору можливий лише "у контексті забезпечення чіткої європейської перспективи України".

"Підтверджую готовність до діалогу з Угорщиною на всіх рівнях. Говоритимемо про все, у тому числі про видачу громадянам України угорських паспортів і не тільки…", - пообіцяв міністр.

Також Клімкін запросив європейських партнерів України відвідати Закарпаття.

"Планую візит іноземних послів до цього регіону, безпосереднє спілкування з його жителями", - написав він.

Як повідомлялося, глава МЗС Угорщини Петер Сіярто під час візиту в Ужгород заявив, що на наступному засіданні Ради ЄС його країна ініціюватиме перегляд Угоди про асоціацію між Україною та ЄС через закон про освіту.

26 вересня уряд Угорщини заявив, що буде блокувати всі подальші рішення Євросоюзу, спрямовані на зближення ЄС з Україною через закон "Про освіту".

Детальніше про конфлікт довкола освітнього закону читайте в статтях:

Угорський мовний шантаж: чи поховає Будапешт європейське майбутнє України

Мовний конфлікт з Європою: як діяти Києву, щоб зберегти норми освітнього закону

Доповнюється…

Теми: Клімкін МЗС Угорщина мова ЄС
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