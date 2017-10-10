Клімкін про скандальну заяву Земана: Це виступ актора

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Вівторок, 10 жовтня 2017, 16:08

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав дати спокій президенту Чехії Мілошу Земану, який зробив скандальну заяву щодо Криму, оскільки він не "режисер" свого виступу, а лише "актор".

Про це глава МЗС написав у своєму Twitter.

"Залиште Земана, його не виправити. В театрі є режисери і є актори. Ті, хто запросили його до виступу, знали, що він скаже. З ними й треба боротися", - цитує його "Європейська правда".

Як повідомлялося, під час виступу в Страсбурзі президент Чехії запропонував заплатити Україні та узаконити анексію Криму.

Він також заявив, що настав час зняти санкції з РФ.

В Україні відповіли на цинічну заяву президента Чехії Мілоша Земана на сесії ПАРЄ щодо Криму, заявивши, що Україна не буде торгувати своїми громадянами, територією та суверенітетом.

Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба прокоментував виступ президента Чехії Мілоша Земана на сесії ПАРЄ щодо незаконно анексованого Росією українського півострова, заявивши, що Крим не продається.

Теми: Чехія Крим скандал
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