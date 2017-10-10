Армійці у Калинівці замовили спостережну вежу та проект сховища на 1,6 млн

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Вівторок, 10 жовтня 2017, 16:32

На початку жовтня військова частина А1119 у Калинівці Вінницької області уклала два контракти сумою понад 1,63 мільйони гривень для зведення захисних споруд.

Така інформація міститься на порталі Prozorro, повідомляє проект "Марлін".

Зокрема без конкурсних торгів підписано контракт сумою 1,46 млн грн з ПрАТ "Кордон Авіа Сервіс"  на зведення спостережної вежі до 1 грудня 2017 року на території арсеналу.

Та 168 тисяч гривень  отримає Вінницький проектний інститут, що входить в структуру Міноборони, за виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво арочного обсипного сховища для боєприпасів.

Це допорогові суми, тому закон не вимагає проведення конкурсу.

Згідно з річним планом закупівель, протягом жовтня військова частина у Калинівці планує витратити ще близько 3 млн грн на будівництво охоронної огорожі по периметру складів зі зброєю.

Як відомо, протягом 2017 року до вибухів на складах армійці у Калинівці закуповували протипожежне обладнання у сумнівної фірми.   

Як відомо, раніше начальник Генштабу Віктор Муженко повідомив, що на безпеку складів було виділено 199 мільйонів гривень, з яких частина ще не освоєна.

Станом на жовтень на рахунки військовим надійшло близько 90 мільйонів. При цьому військові підрахували, що для облаштування одного кілометра периметру на складі з камерами і іншим необхідним обладнанням треба 3 мільйони гривень.

Теми: Вінницька область
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