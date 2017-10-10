У Довгого кажуть, що в його декларації лише одне технічне порушення

У народного депутата від "Волі народу" Олеся Довгого заявили, що НАЗК не знайшла в його декларації порушень, за які передбачалася б відповідальність.

Про це у вівторок повідомила прес-служба Довгого.

Під час перевірки декларації було виявлено лише одне технічне порушення, яке не тягне за собою відповідальності.

"У НАЗК підтвердили: законність його статків, вказаних в Декларації; точність оцінки задекларованих активів; відсутність конфлікту інтересів", - заявили у довгого.

"Олесь Довгий тільки один раз вказав квартиру, в якій в той час проживав з дружиною, в розділі, який відноситься до нього, і не вказав цього приміщення повторно в розділі, який ставився до дружини", - сказано в повідомленні.

Як зазначає прес-служба політика, в своїх роз'ясненнях НАПКА неоднозначно трактує норми статті п.2 ч.1 ст.46 закону "Про запобігання корупції", і у декларантів може скластися думка, що один і той же об'єкт нерухомості, яким користується декларант і члени його сім'ї, потрібно вказувати в декларації тільки один раз.

Як відомо, Національне агентство із запобігання корупції виявило порушення у декларації депутата Верховної Ради від "Волі народу" Олеся Довгого за 2015 рік.

У відомстві заявили, що нардеп не зазначив у розділі "Об'єкти нерухомості" відомості про квартиру в Києві, якою користується його дружина і яка є фактичним місцем проживання Довгого.

Як відомо, за 2015 рік Довгий задекларував 95 картин XIX-XXI ст, 10 статуй, 11 наручних годинників і 1,5 мільйона доларів готівкою.

21 червня генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про зняття недоторканості з Олеся Довгого.

22 вересня Луценко підписав повідомлення про підозру депутату Довгому.

Довгого підозрюють у дерибані землі на Жуковому острові в Києві, що завдало державі збитків на 82 мільйона гривень.

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Українська правда