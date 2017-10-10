День в АТО: Бойовики застосували БМП біля Новотроїцького і отримали відповідь

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Вівторок, 10 жовтня 2017, 19:32

У вівторок основна активність проросійських бойовиків зберігалась на Донецькому і Луганському напрямках.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Зокрема, вночі бойовики зі стрілецької зброї і протитанкового гранатомету били по захисниках Кримського та станції Донець.

На Донецькому напрямку вдень бойовики з гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї обстрілювали укріплення сил АТО у районі Авдіївської промзони. А озброєння БМП незаконні збройні формування застосовували біля Пісків. 

"На Приморському напрямку під ранок противник майже годину вів вогонь з озброєння БМП, гранатометів та стрілецької зброї поблизу Новотроїцького. Наші бійці оперативно і жорстко відповіли ворогу з піхотного озброєння", - розповіли в штабі АТО.

У прес-центрі додали, що "за оперативними даними на тимчасово окупованій території бойовики й надалі приховано продовжують планувати і здійснювати вогневі провокації проти українських військ".

"Одночасно з демонстративним доведенням до передових підрозділів "наказу про заборону застосування зброї", російсько-окупаційне командування так званого 2 армійського корпусу видає окремі розпорядження про обстріли з метою відкриття вогню у відповідь. Нерідко ці провокації бойовики синхронізують з маршрутами та часом пересування представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ", - зазначається у повідомленні.

"Одночасно на ці обстріли залучають і знімальні групи підконтрольних ЗМІ. Про тотальний контроль свідчить і той факт, що представники контррозвідки ФСБ Росії перевіряють усі відзняті сюжети, аби не допустити потрапляння в ефір кадрових російських військових", - додали у штабі.

Українська правда

Теми: АТО
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