Прем’єр Чехії: промова Земана у ПАРЄ не відповідає нашій зовнішній політиці

1329 переглядів
Вівторок, 10 жовтня 2017, 21:28

Прем’єр-міністр Чехії Богуслав Соботка заявив, що висловлювання президента країни Мілоша Земана під час його виступу на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи не відповідають зовнішній політиці чеського уряду.

Про це Богуслав Соботка написав у своєму Twitter.

"Промова Земана в Раді Європи абсолютно контрастує із нашою зовнішньою політикою, і президент не мав мандату від чеського уряду. Чеська Республіка поважає міжнародне право. Санкції ЄС проти Росії прив'язані до імплементації Мінських угод, без виконання цих угод їх не можна скасовувати" - заявив він.

Нагадаємо, під час виступу в Страсбурзі президент Чехії запропонував заплатити Україні та узаконити анексію Криму.

Він також заявив, що настав час зняти санкції з РФ. Заяви Земана не зустріли обурення представників ПАРЄ, які отримали право на виступ за його присутності.

В Україні з обуренням сприйняли висловлювання президента Мілоша Земана під час його виступу на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.

Європейська правда

Теми: Чехія ПАРЄ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Земан висловив особисту точку зору щодо Криму – посольство Чехії 10 жовтня 2017, 18:21
Клімкін про скандальну заяву Земана: Це виступ актора 10 жовтня 2017, 16:08
Представники ПАРЄ не заперечили слова Земана щодо "продажу Криму" 10 жовтня 2017, 14:40
powered by lun.ua
Головні новини
Головні новини дня – за 60 секунд
Глава Каталонії відклав проголошення незалежності від Іспанії
МЗС відповіло на заяву Угорщини про перегляд асоціації з ЄС через мову
Народні депутати хочуть підвищити собі зарплату
Усі новини
кохання – це...

7 способів підтримувати іскру у ваших стосунках

офіційно

Вчені визначили ген, що відповідає за дитячі вередування

нам є чим пишатися

Проекти, які закохують в Україну