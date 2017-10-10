Головні новини дня – за 60 секунд

Президент Чехії, сім'я Тимошенко, заборона виїзду в РФ, глава угорського МЗС, зарплати депутатів і зарплати українських вчених - новини, які обговорювали 9 жовтня.

Про президента Чехії. Президент Чеської Республіки Мілош Земан вважає втрату Україною Криму "завершеною справою" та пропонує владнати її за допомогою виплат Україні.

Про родину Тимошенко. Сім'я Юлії Тимошенко отримала дохід в 2,4 мільйони гривень від кіпрської компанії Diafox Consulting Limited, на яку в Україні оформлена мережа ломбардів "Дешева готівка". У Тимошенко цю інформацію спростовують.

Про заборону виїзду в РФ. Зареєстрований у Верховній Раді проект закону про тимчасове обмеження права українців на виїзд до Росії стосується лише державних службовців.

Про голову угорського МЗС. Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто відмовився від пропозиції українського колеги Павла Клімкіна зустрітися на Закарпатті для обговорення освітнього закону.

Сіярто також планує ініціювати в Люксембурзі перегляд Угоди про асоціацію між Україною та ЄС через закон про освіту.

"Угорщина має право порушувати будь-яке питання в рамках ЄС. Але рішення стосовно України не можуть прийматися без України, яка платить надзвичайно високу ціну за своє місце в Європі", - відповіли пізніше в українському МЗС.

Про зарплатню депутатів. У Верховній Раді зареєстровано проект постанови, який може підвищити заробітні плати народним депутатам.

Про зарплатню українських вчених. Майже кожен четвертий (28% опитаних) розглядають можливість покинути роботу вченого на користь іншої діяльності. Основною причиною опитані називають незадовільний рівень оплати праці (87% респондентів).