Суд обрав запобіжний захід екс-заступнику мера Одеси, підозрюваній у справі про пожежу в "Вікторії"

178 переглядів
Середа, 11 жовтня 2017, 02:14

10 жовтня Приморський райсуд Одеси обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання колишньому заступнику міського голови Зінаїді Цвірінько, яку підозрюють у службовій недбалості, що призвела до загибелі дітей в таборі "Вікторія".

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області.

При цьому прокуратура наполягала на цілодобовому домашньому арешті для Цвірінько.

"Наразі прокуратурою вирішується питання щодо оскарження вказаного судового рішення до апеляційної інстанції", - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Як відомо, у ніч на 16 вересня в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі згорів дерев'яний 2-поверховий корпус, загинули троє дітей.

Поліція відкрила провадження ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

18 вересня Київський районний суд Одеси за підозрою в порушенні правил пожежної безпеки арештував без права внесення застави директора дитячого табору "Вікторія" Петроса Саркисяна, а також арештував виховательку Наталю Янчик.

28 вересня Апеляційний суд Одеської області звільнив з-під варти Наталію Янчик на поруки народного депутата від БПП Мустафи Найєма.

Адвокат виховательки заявляв, що Янчик лише формально призначили відповідальною за протипожежну безпеку на початку 2017 року, та й вона подала заяву на звільнення з 24 серпня.

Теми: Одеса суд
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Справа "викрадачів Гончаренка" пішла до суду 9 жовтня 2017, 15:54
Прооперували пораненого заступника голови Одеської облради 8 жовтня 2017, 12:43
Апеляційний суд залишив під вартою директора табору "Вікторія" 6 жовтня 2017, 19:31
powered by lun.ua
Головні новини
Штаб АТО: Військовий, нібито затриманий в РФ, самовільно покинув частину
Головні економічні новини дня – за 60 секунд
Головні новини дня – за 60 секунд
Глава Каталонії відклав проголошення незалежності від Іспанії
Усі новини
перфоманс

Як розуміти арт-проекти: відверта розмова про сучасне мистецтво

відео

Чому нас меншає? Доступно про складні демографічні питання

офіційно

Вчені визначили ген, що відповідає за дитячі вередування