Суд обрав запобіжний захід екс-заступнику мера Одеси, підозрюваній у справі про пожежу в "Вікторії"
10 жовтня Приморський райсуд Одеси обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання колишньому заступнику міського голови Зінаїді Цвірінько, яку підозрюють у службовій недбалості, що призвела до загибелі дітей в таборі "Вікторія".
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області.
При цьому прокуратура наполягала на цілодобовому домашньому арешті для Цвірінько.
"Наразі прокуратурою вирішується питання щодо оскарження вказаного судового рішення до апеляційної інстанції", - йдеться в повідомленні.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.
Як відомо, у ніч на 16 вересня в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі згорів дерев'яний 2-поверховий корпус, загинули троє дітей.
Поліція відкрила провадження ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.
18 вересня Київський районний суд Одеси за підозрою в порушенні правил пожежної безпеки арештував без права внесення застави директора дитячого табору "Вікторія" Петроса Саркисяна, а також арештував виховательку Наталю Янчик.
28 вересня Апеляційний суд Одеської області звільнив з-під варти Наталію Янчик на поруки народного депутата від БПП Мустафи Найєма.
Адвокат виховательки заявляв, що Янчик лише формально призначили відповідальною за протипожежну безпеку на початку 2017 року, та й вона подала заяву на звільнення з 24 серпня.
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