Армія Іраку звільнила від ІДІЛ місто Ель-Хувейджа
Іракські урядові сили звільнили з-під контролю терористичної організації "Ісламська держава" місто Ель-Хувейджа на північному сході країни.
Про це повідомляє телеканал Sky News Arabiaсо з посиланням на заяву офіційного представника командування армії Іраку.
"Передові частини армії Іраку спільно із загонами народного ополчення завершили другий етап операції по звільненню Ель-Хувейджи від терористів і виконали завдання з відновлення повного контролю над містом", - зазначив він.
Співрозмовник телеканалу уточнив, що за час військової кампанії в Ель-Хувейджі була взята під контроль основна траса регіону, що з'єднує місто з Кіркуком.
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