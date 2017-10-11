У Бахчисараї проходять обшуки у кримських татар

У анексованому Криму в місті Бахчисарай рано вранці 11 жовтня почалися обшуки в будинках кримських татар.

Про це координатор громадської організації КримSOS Таміла Ташева повідомила на сторінці в Facebook.

Обшуки проходять в чотирьох будинках: у Сулеймана Асанова, активіста Сейрана Салієва, у якого обшук проходить в третій раз, громадянського активіста Тимура Ібрагімова і Сервера Зекерьяєва.