У Бахчисараї затримали кількох осіб. ФСБ киває на справу "Хізб ут-Тахрір"

У Федеральній службі безпеки Росії стверджують, що в анексованому Криму припинили діяльність осередку послідовників забороненої організації "Хізб ут-Тахрір".



Про це повідомляє ТАСС із посиланням на регіональне управління ФСБ РФ.



"Припинено діяльність бахчисарайського осередку забороненої в РФ міжнародної терористичної організації "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі", – повідомило відомство.



Щодо шістьох членів осередку порушили кримінальну справу за ч. 1 і 2 ст. 205.5 КК РФ ("Організація діяльності терористичної організації і участь в діяльності такої організації").



Інші подробиці справи прес-служба УФСБ поки не розголошує "в інтересах слідства".



На даний час проводяться оперативно-слідчі заходи, уточнюють у ФСБ.



Як відомо, рано вранці 11 жовтня в місті Бахчисарай в анексованому Криму почалися обшуки в будинках кримських татар. Обшуки провели в домівках Сулеймана Асанова, Сейрана Салієва, Тимура Ібрагімова і Сервера Зекерьяєва.

За даними правозахисників, силовики забрали Асанова Рефата – батька Сулеймана, Ельнура Асанова – брата Сулеймана, Ібрагімова Ернеса Ібрагімова – родича Сулеймана, Рудема Неджиєва – працівника Сулеймана, Ельдара Асанова – сусіда Сулеймана.



Їх уже привезли в Бахчисарайський РВВС. Вони чекають юристів.