У Бахчисараї затримали кількох осіб. ФСБ киває на справу "Хізб ут-Тахрір"

85 переглядів
Середа, 11 жовтня 2017, 08:58

У Федеральній службі безпеки Росії стверджують, що в анексованому Криму припинили діяльність осередку послідовників забороненої організації "Хізб ут-Тахрір".

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на регіональне управління ФСБ РФ.

"Припинено діяльність бахчисарайського осередку забороненої в РФ міжнародної терористичної організації "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі", – повідомило відомство.

Щодо шістьох членів осередку порушили кримінальну справу за ч. 1 і 2 ст. 205.5 КК РФ ("Організація діяльності терористичної організації і участь в діяльності такої організації").

Інші подробиці справи прес-служба УФСБ поки не розголошує "в інтересах слідства".

На даний час проводяться оперативно-слідчі заходи, уточнюють у ФСБ.

Як відомо, рано вранці 11 жовтня в місті Бахчисарай в анексованому Криму почалися обшуки в будинках кримських татар. Обшуки провели в домівках Сулеймана Асанова, Сейрана Салієва, Тимура Ібрагімова і Сервера Зекерьяєва.

За даними правозахисників, силовики забрали Асанова Рефата – батька Сулеймана, Ельнура Асанова – брата Сулеймана, Ібрагімова Ернеса Ібрагімова – родича Сулеймана, Рудема Неджиєва – працівника Сулеймана, Ельдара Асанова – сусіда Сулеймана.

Їх уже привезли в Бахчисарайський РВВС. Вони чекають юристів.

Теми: Крим Росія кримські татари
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Посольство України отримує вибачення від чехів через слова Земана 11 жовтня 2017, 08:49
У Бахчисараї проходять обшуки у кримських татар 11 жовтня 2017, 07:07
Земан висловив особисту точку зору щодо Криму – посольство Чехії 10 жовтня 2017, 18:21
powered by lun.ua
Головні новини
У Бахчисараї затримали кількох осіб. ФСБ киває на справу "Хізб ут-Тахрір"
Хроніка 11 жовтня. Тимошенко отримала 7 років, а зварювальники підірвали військовий склад
Доба в АТО: 15 обстрілів, 4 військових ЗСУ отримали поранення
У Бахчисараї проходять обшуки у кримських татар
Усі новини
сіра зона

Укріплена пісочниця і кулі на городі – з життя дітей на лінії фронту

архітектура

Суперечливий театр на Подолі офіційно відкрито

кохання – це...

7 способів підтримувати іскру у ваших стосунках