Суд знову відклав справу Януковича, не з'явився адвокат

153 перегляди
Середа, 11 жовтня 2017, 10:22

Оболонський райсуд Києва переніс на 19 жовтня розгляд справи про державну зраду екс-президента Віктора Януковича через неявку адвоката.

Про це повідомив у середу головуючий у колегії суддя Владислав Дев'ятко, передають "Українські новини".

За його словами, державний захисник Максим Герасько надіслав суду повідомлення, що продовжує перебувати у відрядженні в Росії та повернеться до Україну 13 жовтня. У зв'язку з цим Герасько попросив суд відкласти розгляд справи.

Прокуратура назвала такі дії захисника затягуванням судового процесу, проте суд все одно переніс розгляд справи.

Як повідомлялося, 5 жовтня державний адвокат президента-втікача Максим Герасько вилетів до Ростова-на-Дону для зустрічі з клієнтом.

Суд почав розглядати справу про зраду екс-президента 4 травня.

Теми: Янукович суд
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Судити Януковича за Майдан продовжать майже через місяць 5 жовтня 2017, 15:29
Держадвокат полетів до Росії на зустріч з Януковичем 5 жовтня 2017, 10:45
ГПУ просить про заочний суд над Януковичем у справі Майдану 3 жовтня 2017, 13:11
powered by lun.ua
Головні новини
Ляшко пояснив, яке саме майно він продав екс-регіоналу
ЄС відхилить ідею Угорщини про перегляд асоціації з Україною – журналіст
Росія оголосила Парасюка в розшук, заочно арештувавши
У Бахчисараї затримали кількох осіб. ФСБ киває на справу "Хізб ут-Тахрір"
Усі новини
сіра зона

Укріплена пісочниця і кулі на городі – з життя дітей на лінії фронту

гармонія

Змінити світ, змінюючи себе. 10 настанов Далай-лами для кожного

дослідження

Жити довго = жити активно. Вчені вирахували формулу фізичної активності