ЄС відхилить ідею Угорщини про перегляд асоціації з Україною – журналіст
Спроби Угорщини переглянути Угоду про асоціацію з Україною через закон про освітою будуть відхилені Радою ЄС.
Про це у своєму Твіттері написав брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.
"Угорщина винесе на обговорення ради міністрів закордонних справ 16 жовтня український закон про освіту, спроби переглянути Угоду про асоціацію з Україною будуть відхилені", - написав він.
#Hungary will bring up the #Ukraine’s edu law at the Eu foreign affairs council on 16 Oct. attempts to review the Ukr AA will be dismissed— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 11, 2017
Як відомо, голова МЗС Угорщини Петер Сіярто під час візиту в Ужгород заявив, що наступному засіданні Ради ЄС Угорщина ініціює перегляд Угоди про асоціацію між Україною та ЄС через закон про освіту.
Голова МЗС України Павло Клімкін у відповідь заявив, що Київ розглядає перегляд Угоди про асоціацію лише у контексті забезпечення чіткої європейської перспективи України.
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