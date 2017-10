ЄС відхилить ідею Угорщини про перегляд асоціації з Україною – журналіст

Спроби Угорщини переглянути Угоду про асоціацію з Україною через закон про освітою будуть відхилені Радою ЄС.

Про це у своєму Твіттері написав брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

"Угорщина винесе на обговорення ради міністрів закордонних справ 16 жовтня український закон про освіту, спроби переглянути Угоду про асоціацію з Україною будуть відхилені", - написав він.

#Hungary will bring up the #Ukraine’s edu law at the Eu foreign affairs council on 16 Oct. attempts to review the Ukr AA will be dismissed