ЄС відхилить ідею Угорщини про перегляд асоціації з Україною – журналіст

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Середа, 11 жовтня 2017, 10:32

Спроби Угорщини переглянути Угоду про асоціацію з Україною через закон про освітою будуть відхилені Радою ЄС.

Про це у своєму Твіттері написав брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

"Угорщина винесе на обговорення ради міністрів закордонних справ 16 жовтня український закон про освіту, спроби переглянути Угоду про асоціацію з Україною будуть відхилені", - написав він.

Як відомо, голова МЗС Угорщини Петер Сіярто під час візиту в Ужгород заявив, що наступному засіданні Ради ЄС Угорщина ініціює перегляд Угоди про асоціацію між Україною та ЄС через закон про освіту.

Голова МЗС України Павло Клімкін у відповідь заявив, що Київ розглядає перегляд Угоди про асоціацію лише у контексті забезпечення чіткої європейської перспективи України.

"Європейська правда"

Теми: ЄС євроінтеграція Угорщина
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