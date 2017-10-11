Volkswagen заборонив продавати свої вантажівки в Криму – ЗМІ

Дилери Volkswagen отримали від гендиректора російського представництва Маркуса Озеговича лист з нагадуванням, що в Криму не можна продавати вантажівки, багатомісні комерційні автомобілі, спецмашини і запчастини до них.

Про це пишуть "Ведомости".

Відзначається, що заборонений як прямий продаж автомобілів і запчастин, так і через посередників. Обмеження стосуються компаній, які перебувають в Криму або планують використовувати техніку на території півострова.

Порушення режиму санкції може привести "до серйозних економічних наслідків, в тому числі до відмови від ввезення на територію Росії" вантажівок, спецтехніки і автобусів більш ніж на 10 місць.

Два незалежних один від одного автодилера повідомили газеті, що отримали такий лист вперше.

Але, за словами співрозмовника видання, близького до Volkswagen, нічого нового в цьому повідомленні немає, "а лист-нагадування розсилається регулярно".

Він пояснив, що з 2014 року по відношенню до Росії діють санкції, і з тих пір в Крим машини спеціального призначення і вантажівки Volkswagen, Audi, Skoda не поставлялися.

Представник "Фольксваген груп рус" відмовився говорити, чи було таке попередження.

За даними сайту митної статистики Росії, поставок спецтехніки та вантажівок Volkswagen з Євросоюзу в 2015-2017 роках не було.

Разом з тим продавець-консультант великого кримського автодилера запевняє, що спецтехніку, автобуси або запчастини Volkswagen в Криму купити можна.

За його словами, замовник через кримський офіс автодилера може замовляти потрібну техніку або запчастини, їх покупку оформлять документально в Москві, Новосибірську або Краснодарі, а потім доставлять до Криму.

Один зі співрозмовників газети припустив, що раптове нагадування про заборону розіслали через "історії з турбінами Siemens".