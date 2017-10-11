Росія в обхід санкцій закуповує продукцію Microsoft – Reuters

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Середа, 11 жовтня 2017, 11:56

Російські держкомпанії й підприємства в Криму, незважаючи на західні санкції, купували програмне забезпечення, яке виробляється Microsoft Corp.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на інформацію, отриману з офіційних документів.

Як з'ясувалося, організації Криму і РФ, що потрапили під санкції, закупили як мінімум 5 тисяч продуктів Microsoft на суму понад 60 мільйонів рублів.

Замовниками, серед інших, значаться концерн "Алмаз-Антей", який виробляє зенітні комплекси "Бук", а також державний орган Головдержекспертиза Росії, яка бере участь в будівництві моста через Керченську протоку. Вони купили продукцію Microsoft з відкритою ліцензією, яка вимагає розкривати всі реквізити покупця.

Отримані дані свідчать, що в усіх випадках поставки здійснювалися через третіх осіб.

Одне з джерел сказало в інтерв'ю Reuters, що "якщо сьогодні вимкнути всі програмні продукти Microsoft в Криму, 90% економіки півострова просто зупиниться".

Агентство звернулося за поясненнями до самого Microsoft. Там заявили, що наразі вивчають питання про постачання своїх продуктів в обхід санкцій.

Як повідомлялося, після російської окупації Криму, незважаючи на санкції ЄС, США, Канади та інших країн проти компаній і фізичних осіб, які працюють на півострові, українські виробники продовжують заробляти на поставках туди своєї продукції.

Теми: скандал Росія Крим санкції
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