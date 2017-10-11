В російське СІЗО до Гриба поїхали українські лікарі

МЗС та МОЗ не дочекалися рішення Росії і у вівторок відправили групу українських лікарів до Краснодару, де у СІЗО перебуває викрадений у Білорусі російськими спецслужбами громадянин України Павло Гриб.

Про це "Українській правді" повідомив директор консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

За його словами, група медиків вже виїхала на міністерському авто і вже ввечері у вівторок вони мають бути на кордоні з РФ.

"Вони поїхали на службовому авто міністерства закордонних справ. Ввечері на кордоні їх зустрінуть представники українського консульства у Ростові-на-Дону і разом із ними вони поїдуть до Краснодару",- сказав Погорельцев.

За його словами, російська сторона ще не надала відповіді чи допустить українських медиків до Гриба, однак завтра зранку вони спробують до нього потрапити.

Як відомо, 6 жовтня ЄСПЛ надіслав лист до адвоката Гриба з проханням надати висновки щодо стану його здоров’я до 16 жовтня цього року.

У зв’язку із цим, Генконсульство України направило повторне звернення до російської сторони про можливість обстеження юнака з 12 по 15 жовтня.

Проте, так і не отримавши відповіді, вирішило відправити групу лікарів до Гриба самовільно.

Як відомо, Павло Гриб зник 24 серпня у Білорусі. За його словами, на автостанції Гомеля його викрали невідомі люди в цивільному і передали іншим невідомим людям у якомусь лісі. Більше доби його тримали в приміщенні без вікон, після чого відвезли до Смоленської області, де "законно" оформили арешт.

Білорусь своєї вини у викраденні українця російськими спецслужбами не визнає.

Адвокат Гриба Андрій Сабінін після ознайомлення з матеріалами справи, повідомляв, що російський суд заочно виніс рішення про його затримання на два місяці, ще 17 серпня, до моменту прибуття хлопця в Гомель.

За офіційною інформацією, він перебуває в краснодарському СІЗО. Влада Росії намагаються звинуватити його в тероризмі.

17 жовтня суд має переглянути питання стосовно запобіжного заходу для Гриба. Однак, захисник впевнений, що юнака, скоріше за все, залишать під вартою, оскільки в нього немає майна чи реєстрації в Росії, тож його не можуть відпустити під домашній арешт чи підписку про невиїзд.

Яна Міланова, УП