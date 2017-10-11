У штабі АТО уточнили стан 4 поранених бійців

За добу в зоні проведення антитерористичної операції четверо військових зазнали поранень, але загрози для їхнього життя немає.

Про це на традиційному брифінгу в середу розповів речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

"За минулу добу бойовики здійснили 15 обстрілів по всій лінії розмежування. У 9 випадках сили АТО були вимушені відкривати вогонь у відповідь. Внаслідок цих активних бойових дій загиблих серед українських військових немає, 4 наших бійців отримали поранення", – сказав полковник.

У коментарі "Українській правді" речник АТО уточнив, що цих санітарних втрат сили АТО зазнали в результаті обстрілів у Трьохізбенці (1), Майорську (1) і Широкиному (2).

"Їх оперативно евакуювали до мобільних госпіталів, їхньому життю нічого не загрожує", – запевнив Лисенко.

За словами полковнка, на луганському напрямку з 15:30 до 18:30 поблизу Новоолександрівки противник здійснив чотири нетривалих обстріли позицій сил АТО зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів. У двох випадках українські підрозділи відкривали вогонь у відповідь.

Також вночі та вранці ворог обстріляв із легкої піхотної зброї наші опорні пункти поблизу Кримського та станції Донець.

В районі Трьохізбенки противник обстріляв позиції ЗСУ зі станкового протитанкового гранатомета. Обстріл припинився після відповіді наших підрозділів вогнем із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

За словами Лисенка, важку зброю на цій ділянці фронту ворог не застосовував.

На донецькому напрямку окупанти вели прицільний вогонь з легкої зброї та озброєння БМП по позиціях поблизу Авдіївки та Зайцевого.

В районі Пісків ворог півтори години обстрілював опорний пункт Збройних Сил України з озброєння БМП, станкових, ручних та автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, а також 82-мм міномету, загалом випустивши 9 мін.

"У відповідь українські військовослужбовці накрили ворога вогнем із різних типів гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В результаті бою жоден наш воїн не постраждав", – зазначив речник АТО.

Обстріл українських позицій зі стрілецької зброї поблизу Майорська у 10-й вечора припинився після того, як наші підрозділи придушили ціль вогнем із великокаліберного кулемету.

"На маріупольському напрямку в районі Широкиного, Старогнатівки та Талаківки противник відкривав вогонь з гранатометів та стрілецької зброї. Майже в усіх випадках отримував адекватну відповідь", – запевнив Лисенко.

З даними штабу АТО, в районі Новотроїцького ворог також вів вогонь з озброєння БМП. Провокація завершилася після накриття позицій противника вогнем із бойової машини піхоти, великокаліберного кулемету та станкового протитанкового гранатомету.

Валентина Романенко, УП