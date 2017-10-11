КВУ закликав НАЗК перевірити діяльність партії Саакашвілі

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Середа, 11 жовтня 2017, 12:55

Комітет виборців України закликає Нацагентство із питань запобігання корупції здійснити перевірку діяльності "Рух нових сил Міхеіла Саакашвілі" та ще 20 політичних партій.

Про це повідомляє сайт КВУ.

Відзначається, що діяльність цих партій може мати тіньове фінансування.

"У звітах політичних сил вказані нульові витрати на проведення статутної діяльності, однак вони мають постійно діючі інформаційні ресурси та проводять іншу оплачувану діяльність, що може свідчити про тіньовий характер їх фінансування", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що КВУ проаналізував звіти 272 партій, доступних на сайті НАЗК, і виявив, що 70% партій (192 партії) не зазначили жодних витрат упродовж квітня-червня 2017 року. При цьому частина політичних партій ведуть активну діяльність, яка потребує суттєвих грошових витрат. 

"Це стосується політичної сили "Рух нових сил Міхеіла Саакашвілі", в якої активно працює та наповнюється веб-сайт де, зокрема, висвітлюється інформація про регіональні тури лідерів політичної сили. При цьому в звіті партії за І квартал вказані нульові витрати", - йдеться в повідомленні. 

 
Фото КВУ

КВУ закликає політичні партії пояснити джерела походження коштів для проведення відповідної діяльності, а керівництво НАЗК – ініціювати перевірку вказаних партій.  

Серед інших КВУ також закликав перевірити партію "Нові обличчя" мера Ірпеня Володимира Карплюка.

Теми: КВУ НАЗК Саакашвілі
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