Кабміну пропонують створити окремий рятувальний загін для АТО

Кабінету міністрів пропонують створити спеціальний загін Державної служби з надзвичайних ситуацій для роботи у зоні проведення антитерористичної операції.

З такою ініціативою виступив на засіданні Кабміну віце-прем'єр міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко.

"Дуже багато небезпек виникають у зоні АТО, на лінії зіткнення в Донецькій і Луганській областях", – зазначив він

"Є пропозиція розглянути з точки зору формування додаткового загону, який міг би оперативно реагувати на виклики, які стоять,– як показала ситуація по Авдіївці, – в зоні АТО, зоні ведення бойових дій, особливо там, де цивільні люди не можуть зайти, врятувати або відновити житло, або інші соціальні об'єкти", – сказав Зубко.

"Для нас дуже важливо, щоб цей оперативний загін був сучасним. І якщо подивитися, які кошти виділялися з резервного фонду потім на ліквідацію, то ми розуміємо, що час, який іде на виконання рятувальних робіт, може скоротити видатки з резервного фонду" – додав він.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман підтримав таку ідею.

Він також сказав, що у бюджеті 2018 року треба визначити технічну модернізацію й оснащення ДСНС, зокрема авіаційне: "Врахувати потребу 7 вертольотів і 1 літака".

Також необхідна сучасна система управління, наголосив прем'єр.

Олена Рощенко, УП