Порошенко у ПАРЄ: поведінка РФ за три роки не змінилася, агресія триває

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Середа, 11 жовтня 2017, 13:28

Росія продовжує порушувати міжнародне право щодо України і порушує права українських громадян на окупованих територіях на Донбасі та в Криму.

Про це заявив президент Петро Порошенко під час виступу на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.

"Три роки тому я так само виступав перед асамблеєю. Сьогодні я  хотів би сьогодні сказати, що агресія закінчилася, що Україна повернулася до мирного життя. На жаль, навіть після 3 років ми цього не досягли і всі чудово знають чому", - сказав Порошенко.

Він зазначив, що Україна розраховує на допомогу і підтримку ПАРЄ, яка вже прийняла кілька резолюцій, які, однак, Росія ігнорує.

Порошенко також наголосив, що Росія продовжує ігнорувати взяті на себе зобов'язання в рамках Мінських домовленностей.

"У російській поведінці нічого не змінилося. РФ продовжує брутальні атаки не тільки проти України, але і проти демократичних цінностей на окупованих територіях. РФ продовжує прикидатися, що не має стосунку до цього. Але кожного дня ми отримуємо інформацію про порушення прав людини на окупованих територіях", - додав президент.

В той же час він зазначив, що за останні три роки зміцнилась європейська коаліція проти Росії і зросла підтримка України.

Європейська правда

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