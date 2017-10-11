Правоохоронці попросили допомоги знайти активи у 10 справах

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Середа, 11 жовтня 2017, 13:44

Національне агентство з виявлення, розшуку та управління корупційними активами отримало 10 звернень від правоохоронних органів щодо розшуку активів з грудня 2016 року.

Про це заявив голова агентства Антон Янчук в ході слухань у комітеті Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції, передають "Українські Новини".

"У нас є більше 10 звернень від правоохоронних органів щодо розшуку активів, як в межах України, так і за її межами. Вони знаходяться в обробці", - сказав Янчук.

Також він зазначив, що Головна військова прокуратура передала Нацагентству майно, яке належить колишньому міністру доходів і зборів Олександру Клименку і його оточенню.

За його словами, це рухоме і нерухоме майно зараз вивчається, після чого йому буде дана оцінка і обраний керуючий для подальшої передачі йому активів.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що сума арештованого майна екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка і його дочірніх компаній досягає 6 мільярдів гривень.

Як відомо, 14 липня головна військова прокуратура спільно з Департаментом захисту Нацполіціі і спецпідрозділом "Корд" провели обшуки у справі злочинної організації екс-президента Віктора Януковича і екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка.

За даними головного військового прокурора Анатолія Матіоса, було проведено 183 обшуки в приміщеннях, що належать екс-міністру Клименко, зокрема в офісному центрі "Гулівер" в Києві, де був виявлений таємний офіс банку Клименко "Юнисон".

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