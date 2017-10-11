Прокуратуру і поліцію одного з районів Закарпаття перевірять на корупцію

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Середа, 11 жовтня 2017, 14:08

Генеральний прокурор Юрій Луценко доручив перевірити можливі факти корупції у поліції та прокуратурі Тячівського району Закарпатської області.

Про це повідомила у Facebook речник голови ГПУ Лариса Сарган.

"Я дав доручення (відповідним органам - ред.) провести службове розслідування щодо роботи Тячівського прокурора та його заступників. Також буде перевірено роботу місцевої поліції", - цитує вона слова Луценка.

Він також прокоментував затримання прокурора Тячівського району, яке сталося 10 жовтня.

За словами генпрокурора, йдеться про закриття справ, які стосуються незаконної вирубки лісу та активну роботу гральних закладів у Тячеві.

"Він працює у змові з місцевими кримінальними авторитетами. Під час вчорашнього викриття грального залу його власники заявили, що щомісяця платили певну суму начальнику поліції району та прокурору. Прізвищ, звичайно, не називали", - повідомив Луценко.

Він зазначив, що за результатами розслідування прокурора Тячівського району можуть притягнути до кримінальної відповідальності.

Як повідомлялося, 10 жовтня у Закарпатській області затримали голову Тячівської районної прокуратури за підозрою в зловживанні службовим становищем і "кришуванні" нелегальних гральних закладів.

Українська правда

Теми: Закарпаття Генпрокуратура поліція корупція
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