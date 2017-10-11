Мирний діалог з Донбасом можливий після виведення російських військ – Порошенко

Мирний діалог з населенням Донбасу можливий лише після виведення російських військ і за присутності миротворців.

Про це заяви президент Петро Порошенко на засіданні ПАРЄ у Страсбурзі 11 жовтня, відповідаючи на питання від членів асамблеї.

"Чи можете ви уявити будь-який діалог на окупованій території? Єдина передумова для ведення такого діалогу – це виведення російських військ", - сказав Порошенко.

Він додав, що з останньої зустрічі у ПАРЄ у 2014 році Україна звільнила дві третини окупованого Донбасу.

"У будь-якому місті чи селищі, де немає російських міст, у нас фантастично-чудовий діалог, не існує жодної, навіть маленької, проблеми. Ми інвестуємо значні кошти, щоб відновити інфраструктуру. Кожного місяця відвідую Донбас, відкриваю школи, мости, дороги, дитсадочки. У нас там не існує жодного, навіть маленького конфлікту", - сказав Порошенко.

Водночас він підкреслив, що на підконтрольних Росії територіях, люди живуть у жахливих умовах.

"У нас є докази російської приступності – гібридна війна, російська пропаганда, російські провокації. І це (проблема – ред.) не лише кількох тисяч людей. Це декілька мільйонів людей, що постраждали, які живуть за умов жахливої гуманітарної катастрофи. Без можливості працевлаштуватися, жахливі умови для існування літніх людей, обмежений доступ дітей до освіти і жахливий рівень бідності", - сказав Порошенко.

Він підкреслив, що люди не хотіли би продовжувати жити за таких умов.

"Ось чому нам важливо створити спільну скоординовану позицію з огляду на запровадження Мінських домовленостей, зокрема безпекового пакету.

Тому – як тільки там з'являться миротворці, блакитні шоломи, як тільки з'являться передумови для забезпечення безпеки, там буде така ж ситуація, як у Слов'янську, Лисичанську, Краматорську, Маріуполі, де відновлено мир, порядок та закон, де чудовий діалог з місцевими громадами", - сказав Порошенко.

Його думку розділила і президент ПАРЄ.

"Ваші погляди щодо мирного врегулювання ситуації є важливими, щоб там був мир, стабільність та повага до прав людини. Для цього треба зупинити вогонь. А для цього треба повністю запровадити Мінські угоди. Бажаю вам лише успіху", -- сказала президент ПАРЄ Стелла Кіріакідес.

Ірина Балачук, УП