Порошенко готовий говорити про референдум в Криму за однієї умови

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Середа, 11 жовтня 2017, 14:23

Президент України Петро Порошенко запевнив, що готовий поговорити про можливість нового референдуму про статус півострову, але тільки після повернення Криму під суверенітет України.

Про це Порошенко заявив, під час відповіді на питання членів ПАРЄ у Стразбурзі.

На запитання представника партії "Європейських консерваторів та реформістів", чи готовий він до проведення нового референдуму у Криму із трьома запитаннями: чи хоче Крим повернутися до складу України, залишитися в Росії чи стати незалежним, Порошенко відповів:

"Я готовий говорити про новий референдум, але спочатку півострів повинен повернутися до складу України".

"Я за все, що відповідає Конституції України. Питання суверенітету – це прерогатива національного референдуму. Ми готові говорити про такий референдум, але спочатку Крим повинен повернутися до складу України", - додав президент.

Він зазначив, що провести чесний референдум "під дулами російських танків" неможливо.

Раніше  Петро Порошенко звернувся до ПАРЄ із закликом значно більше приділяти уваги питанню переслідування окупантами населення Криму та Донбасу.

Українська правда

Теми: президент Порошенко Крим
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