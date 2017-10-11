Запитання щодо закону про освіту Порошенко парирував 4 мовами

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Середа, 11 жовтня 2017, 14:24

Президент Петро Порошенко хоче деполітизації і відкритого діалогу у мовному питанні стосовно реформування освітньої системи в Україні.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання членів ПАРЄ, у середу на засіданні Парламентської Асамблеї Ради Європи, трансляцію та переклад якого здійснював 5 канал.

"Наша система життєво потребувала реформування. Ми бажаємо модернізувати українську школу. Стаття 7, яку критикували певні наші європейські партнери, спрямована на покращення стану української мови в публічному житті, але також гарантує використання мов національних меншин", – пояснює Порошенко.

 
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"Чи можете ви уявити собі ситуацію, щоб діти в Британії, Німеччині чи Франції не розмовляють англійською, німецькою, французькою мовами?.. А ви уявляєте, що 75% випускників шкіл у Береговому не скали іспит з української мови. Вони просто її не розуміють. Як вони можуть продовжувати навчання, працевлаштуватися в країні, стати держслужбовцями? Це дискримінація таких дітей", – наголосив глава держави.

"Ми не написали жодного слова дискримінації мов національних меншин. Ми створюємо умови для їх вивчення. Ми просимо лише вивчати і українську. Це захист прав всіх дітей", – сказав він.

Порошенко нагадав, що українська сторона повністю відкрита для діалогу та надіслала законопроект для проведення оцінки Венеціанською комісією, та готова запровадити висновки вказаної оцінки.

Він також згадав свій життєвий досвід: що народився на Одещині в центрі болгарської громади України, розмовляє болгарською, румунською

"Коли почав працювати в Києві з польськими колегами, то rozumiem wszystko po polsku, I speak English fluently, спокойно и комфортно разговариваю по-русски, розмовляю українською. Саме це я бажаю бачити в регіонах України, де живуть національні меншини. Щоб вони були двомовними, тримовними…", – зазначив Порошенко.

Президент підкреслив, що на необхідності деполітизувати це обговорення.

"Ми відкриті й готові до чіткої співпраці", – наголосив він.

Валентина Романенко, УП

Теми: Порошенко освіта мова ПАРЄ
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