На боці бойовиків ОРЛО активно воюють серби – СБУ

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Середа, 11 жовтня 2017, 16:11

З початку антитерористичної операції на боці бойовиків ОРЛО воювали більше 300 громадян Сербії.

Про це на брифінгу в середу заявив голова Служби безпеки України Василь Грицак.

"На сьогодні нам відомо, що тільки на території "ЛНР" з початку конфлікту на Донбасі воювало більше 300 громадян Сербії", - сказав він.

За словами голови СБУ, українська сторона вже надсилала Сербії дані про цих бойовиків.

Він повідомив, що більша частина сербського підрозділу дислокувалася в Алчевську Луганської області.

"Ми маємо конкретні адреси, дуже багато прізвищ", - зазначив Грицак.

Очільник спецслужби продемонстрував фото п'ятьох найбільш злісних сербів-бойовиків.

 
скрін-шот

Євген Кізілов, УП

Теми: Сербія Донбас АТО
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