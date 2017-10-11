У Януковича заявили, що до нього додому приїхав український адвокат
Адвокат Віктора Януковича Максим Герасько приїхав додому до підзахисного в Ростові-на-Дону, але зустрітися з ним так і не зміг.
Про це повідомив "Українській правді" прес-секретар сина екс-президента Олександра Януковича Юрій Кірасир.
"Охорона дійсно підтвердила, що на КПП периметра об'єкту, що охороняється в Ростові приходив молодий чоловік, який представився адвокатом Максимом Герасько. Зустрічі з Януковичем у нього не було", - розповів він.
За словами Кірасира, в коментарі для преси Віктор Янукович зазначив, що "поки з боку звинувачення і суду не будуть припинені порушення його прав у судовому процесі, він не має наміру ні з ким зустрічатися у цій справі".
УП намагається з'ясувати, чи був Янукович під час візиту Герасько вдома в Ростові та чи домовлявся адвокат про зустріч з підзахисним заздалегідь.
Оксана Коваленко, Євген Кізілов, УП
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