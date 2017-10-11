У Януковича заявили, що до нього додому приїхав український адвокат

Адвокат Віктора Януковича Максим Герасько приїхав додому до підзахисного в Ростові-на-Дону, але зустрітися з ним так і не зміг.

Про це повідомив "Українській правді" прес-секретар сина екс-президента Олександра Януковича Юрій Кірасир.

"Охорона дійсно підтвердила, що на КПП периметра об'єкту, що охороняється в Ростові приходив молодий чоловік, який представився адвокатом Максимом Герасько. Зустрічі з Януковичем у нього не було", - розповів він.

За словами Кірасира, в коментарі для преси Віктор Янукович зазначив, що "поки з боку звинувачення і суду не будуть припинені порушення його прав у судовому процесі, він не має наміру ні з ким зустрічатися у цій справі".

УП намагається з'ясувати, чи був Янукович під час візиту Герасько вдома в Ростові та чи домовлявся адвокат про зустріч з підзахисним заздалегідь.

Оксана Коваленко, Євген Кізілов, УП