В зоні АТО ситуація загострюється – штаб

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Середа, 11 жовтня 2017, 18:32

В районі проведення антитерористичної операції спостерігається тенденція до загострення обстановки.

Про це йдеться у вечірньому зведенні штабу АТО 11 жовтня.

Зазначається, що російсько-окупаційні угруповання продовжили активно обстрілювати українські позиції на приморському та донецькому напрямках.

З гранатометів і великокаліберних кулеметів бойовики двічі вели вогонь по наших опорних пунктах у районі Авдіївки. Крім того, стрілецьку зброю противник застосовував на підступах до Невельського, Луганського та Пісків.

На маріупольському напрямку – ворог тричі бив з кулеметів та протитанкових гранатометів на околицях Талаківки. З цієї ж зброї проросійські найманці відкривали вогонь по оборонцях Широкиного.

Загалом від початку доби незаконні збройні формування 12 разів порушили перемир’я.

Українські військові 8 разів відповідали ворогу з піхотного озброєння не забороненого мирними домовленостями.

Внаслідок бойових дій від опівночі втрат серед наших військовослужбовців немає.

Українська правда

Теми: АТО
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