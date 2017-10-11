В зоні АТО ситуація загострюється – штаб
В районі проведення антитерористичної операції спостерігається тенденція до загострення обстановки.
Про це йдеться у вечірньому зведенні штабу АТО 11 жовтня.
Зазначається, що російсько-окупаційні угруповання продовжили активно обстрілювати українські позиції на приморському та донецькому напрямках.
З гранатометів і великокаліберних кулеметів бойовики двічі вели вогонь по наших опорних пунктах у районі Авдіївки. Крім того, стрілецьку зброю противник застосовував на підступах до Невельського, Луганського та Пісків.
На маріупольському напрямку – ворог тричі бив з кулеметів та протитанкових гранатометів на околицях Талаківки. З цієї ж зброї проросійські найманці відкривали вогонь по оборонцях Широкиного.
Загалом від початку доби незаконні збройні формування 12 разів порушили перемир’я.
Українські військові 8 разів відповідали ворогу з піхотного озброєння не забороненого мирними домовленостями.
Внаслідок бойових дій від опівночі втрат серед наших військовослужбовців немає.
Українська правда
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.