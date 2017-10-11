Держадвокат Януковича вилетів на зустріч без узгодження часу – Сердюк

Наданий державою адвокат екс-президента Віктора Януковича Максим Герасько не мав підтвердження про зустріч з його підзахисним.

Такий висновок можна зробити зі слів адвоката Януковича – Віктора Сердюка у коментарі "Українській правді".

"Не було згоди по часу", – сказав він.

"У мене протягом останнього часу комунікації з клієнтом не було. З Гераськом ми спілкувалися, він кілька разів звертався до нас щодо організації і місця зустрічі (із Януковичем - УП). Ми дали йому дві письмових відповіді, де може бути проведена така зустріч", – зазначив Сердюк.

Захисник уточнив, що спілкується з Януковичем лише особисто, а засоби зв'язку з ним не використовуються.

На уточнення УП, за чий рахунок Герасько полетів у Росію, Сердюк сказав, що за рішенням суду, йому мають компенсувати дорогу потім.

"Виходячи з того, що суд поки не компенсував, адвокат летів або за свій рахунок, або коштом центру", – сказав адвокат.

На запитання, скільки зазвичай коштує дорога до Ростова-на-Дону, він відповів: близько 30 тисяч гривень.

При цьому Сердюк зазначив, що адвокат перед заходом у процес має зустрітися з клієнтом, підписати протокол першої зустрічі і узгодити позицію. Без цієї процедури заходу в процес бути не може.

Як повідомлялося, в середу Оболонський районний суд переніс засідання на 19 жовтня.

Суд не зміг провести засідання, оскільки захисник екс-президента, наданий йому державою, Максим Герасько не з'явився на суд. Він надіслав повідомлення, що продовжує перебувати у відрядженні в Росії і повернеться в Україну 13 жовтня.

5 жовтня Герасько вилетів до Ростова-на-Дону для зустрічі з клієнтом, але так і не зміг із ним зустрітися.

Як відомо, адвокат Максим Герасько, якого надала Януковичу держава Україна, попросив більше часу для ознайомлення з матеріалами справи, однак суд відмовив йому в клопотанні.

Раніше взяв відвід інший адвокат Януковича, наданий державою, – Віталій Мешечек.

Як повідомлялося, 5 липня Янукович оголосив, що не бажає брати участь в ініційованому Україною судовому процесі у справі про державну зраду і відкликає з суду своїх адвокатів.

Раніше Оболонський райсуд Києва ухвалив рішення про спеціальне заочне судове провадження щодо Януковича, оскільки той не з'являється особисто на допити та в суд.

Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Оксана Коваленко, Валентина Романенко, УП