ЗМІ: СБУ цьогоріч подарувала зброю 15 цивільним

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Середа, 11 жовтня 2017, 20:25

Служба безпеки України нагородила 15 цивільних осіб відомчою нагородою "Вогнепальна зброя" протягом цього року.

Про це сказано у відповіді СБУ на запит "Українських новин".

Протягом січня-вересня 2017 року Служба безпеки України вручила 200 одиниць відомчих відзнак "Вогнепальна зброя". З них військовослужбовцям і співробітникам СБУ - 166 нагород.

Громадянам, які не є співробітниками й військовослужбовцями СБУ, за цей період вручено 34 нагороди, з яких 19 - військовослужбовцям інших військових формувань, створених відповідно до законів України, і 15 - цивільним особам.

Іноземним громадянам відомча нагорода СБУ "Вогнепальна зброя" у зазначений період не вручалася.

Відзначається, що відповідно до законодавства, вогнепальною зброєю можуть нагороджуватися особи за сприяння Службі безпеки України у вирішенні покладених на неї завдань (у тому числі з боротьби з тероризмом і при проведенні антитерористичної операції), значний особистий внесок у систему загальнодержавних військових і спеціальних заходів, здійснюваних в особливий період.

Як відомо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нагородив 88 депутатів Верховної Ради вогнепальною зброєю.

Теми: СБУ зброя
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