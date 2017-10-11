Нардепа Березу побили футбольні фанати

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Середа, 11 жовтня 2017, 22:41

Ультрас футбольного клубу "Дніпро" побили президента клубу "Дніпро-1" нардепа "Народного фронту" Юрія Березу.

Як повідомляє tribuna.com, інцидент стався на "Дніпро-Арені" під час матчу 16-го туру другої ліги.

Під час бійки у вболівальників "Дніпра-1" відібрали банери та барабан.

Видання зазначає, що на матчі фанати "Дніпра" вивісили банер: "Ми зламаємо вам Березу і розвалимо ваш "Причал" (неофіційний сайт уболівальників дніпровського клубу).

 
 
 

Теми: футбол
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