Кулеба: Резолюція Ніколетті не гарантує повернення РФ в ПАРЄ

Прийнята Парламентською асамблеєю Ради Європи резолюція, яке має на меті зняття політичних санкцій з Російської Федерації, ще не гарантує її повернення в ПАРЄ.

Про це постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба написав у facebook.

За його словами, схвалення доповіді Ніколетті, це "удар, а не нокдаун".

"Бажання повернути росіян в ПАРЄ є, але гарантій повернення немає. Червона лінія - січень 2018 р. Все, що відбуватиметься до цього, це гра, а не результат гри. Вірогідність повернення наразі дорівнює вірогідності неповернення. Все залежить від купи чинників", - пояснив він.

Кулеба також підтвердив, що Україна не йде на компроміси в питанні повернення росіян до ПАРЄ. При цьому він зазначив, що українську делегацію до цього схиляють.

"Вперше про це кажу: два тижні я отримую запитання від посланців - яка ваша ціна за повернення Росії в ПАРЄ? Я відповідаю: виконання резолюцій ПАРЄ. Саме це українські депутати проштовхнули в доповідь Ніколетті. Ця правка ухвалена всупереч опонентам", - повідомив Кулеба.

Як повідомлялося, Парламентська асамблея Ради Європи переважною більшістю голосів затвердила рішення, яке має на меті зняття політичних санкцій з Російської Федерації. Проект рішення підготував наступний президент асамблеї Мікеле Ніколетті.

"Європейська правда" у статті, опублікованій у середу, пояснила, що за задумкою ідеологів цієї норми це має заборонити ПАРЄ продовжувати дію обмежень, що накладаються на РФ, без згоди країн-членів. По суті, це ставить під питання схвалення у ПАРЄ будь-яких санкцій проти РФ. Враховуючи, що санкції мають поновлюватися щороку, обмеження можуть бути зняті вже в січні.

"У перекладі з дипломатичної мови на людську це означає, що всі обмеження, накладені на росіян в ПАРЄ, мають бути скасовані – бо в КМРЄ санкцій проти РФ немає", - йдеться у публікації "Битва за гроші та за Росію: в Раді Європи запустили новий сценарій скасування санкцій".

Примітно, що дану норму підтримала переважна більшість депутатів ПАРЄ, всі запропоновані Україною поправки провалилися, при чому голоси розділилися у пропорції 60 на 30. Українські депутати голосували за скасування даних норм (окрім Юлії Льовочкіної, яка підтримала їх).

Конкретний механізм втілення нових положень може бути розроблений керівними органами ПАРЄ у найближчі місяці.

Раніше повідомлялося, що у Раді Європи підготували механізм, який дозволить зняти санкції з РФ і повернути російську делегацію у ПАРЄ.