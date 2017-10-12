Трамп визначився з кандидатом на пост міністра внутрішньої безпеки

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Четвер, 12 жовтня 2017, 05:10

Президент США Дональд Трамп висунув Кірстен Нільсен на пост нового глави міністерства внутрішньої безпеки США.

Про це заявили в Білому домі, пише DW.com.

Нільсен повинна стати наступницею екс-генерала Джона Келлі, який очолював відомствj до переходу на місце глави апарату Білого дому.

45-річна Нільсен є фахівцем в питаннях загальної безпеки і кібербезпеки і працювала в міністерстві главою апарату Джона Келлі, після чого перейшла разом з ним в Білий дім. Тепер кандидатуру Нільсен повинен затвердити Конгрес.

Міністерство внутрішньої безпеки США було створено як реакція американської влади на теракт 11 вересня 2001 року. Про створення нового відомства - тоді ще Управління національної безпеки - президент Джордж Буш-молодший оголосив 20 вересня. У 2003 році воно було перейменоване в міністерство.

У його структуру входять різні агентства і управління, створені задовго до появи міністерства. Наприклад, берегова охорона, імміграційна і митна поліція, Секретна служба, Федеральне агентство з управління в надзвичайних ситуаціях.

На міністерство, за деякими даними, працює близько 240 тисяч співробітників.

Теми: США
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