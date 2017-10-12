Твіт Трампа надихнув виноробів на "Covfefe 2015 Red Blend"

Каламбур президента США Дональда Трампа зі словом "covfefe" надихнув виноробну компанію City Winery на створення нового вина "Covfefe 2015 Red Blend".

Про це повідомляє видання "The Hill".



"Ми вирішили, що краще не скиглити про нашого президента, а зробити щось на його честь", – заявив генеральний директор і засновник City Winery Майкл Дорф.



У вині є ноти сливи, вишні, малини, воно має аромат півонії й пелюсток троянди.

Пляшку такого напою можна придбати за $37 у магазинах Нью-Йорка, Каліфорнії, Флориди, а також у Вашингтоні. 20% від продажу кожної пляшки передаватимуть Американському союзу із захисту громадянських свобод.

На сайті "City Winery" сказано також, що ця пляшка виражає дорогі для компанії цінності: "Дивитися назовні, бачити людство в інших людях і ділитися вином у дусі відкритої свідомості".

Covfefe

Виробники також запевняють, що кислинку вина балансує шовкова м’якість, а після вживання залишається присмак темного шоколаду, сухофруктів та спецій – кедра, мускатного горіха й кориці.

Як відомо, в останній день травня Дональд Трамп написав у Twitter дивне слово covfefe. Він хотів дорікнути ЗМІ, але, вочевидь, замість "negative press coverage" написав "covfefe".

Потім президент США видалив твіт, але запропонував користувачам соцмережі вгадати справжнє значення "covfefe".

Незакінчений твіт із таємничим словом провисів близько 6 годин у мікроблозі президента й встиг набрати майже 100 тисяч ретвітів.