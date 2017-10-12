Справа 2 травня в Одесі: виправданому росіянину повідомили про нову підозру

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Четвер, 12 жовтня 2017, 12:09

Поліція повідомила про підозру раніше виправданому громадянину Росії Євгену Мефьодову в здійсненні дій, спрямованих на захоплення державної влади, і підготовці до організації масових заворушень в Одесі.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав його адвокат Валентин Рибін.

"Мефьодову повідомили про нову підозру!!!", - написав Рибін.

В опублікованому адвокатом документі, вказується, що 11 жовтня слідчий районного відділу поліції Одеси повідомив про підозру Мефьодову по ч. 1 ст. 109 (дії, вчинені з метою насильницької зміни і повалення конституційного ладу, а також захоплення державної влади) і ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 294 (підготовка до організації масових заворушень) Кримінального кодексу.

За даними поліції, в березні 2014 року Мефьодов, громадянин України Сергій Долженков та ще 15 осіб організували проросійський рух в Одесі, зокрема автопробіг, де відкрито виступали за відділення Одеської та Миколаївської областей від України.

Крім того, поліція розцінює допомогу Мефьодова та Долженкова в організації наметового містечка проросійських активістів на Куликовому полі в Одесі як підготовку до організації масових заворушень.

Як відомо, Мефьодов і Долженков були серед 20 антимайданівців, яких звинувачували в організації й участі в масових заворушеннях, що відбулися 2 травня 2014 року в центрі Одеси, - але цю групу міський суд Чорноморська 18 вересня виправдав.

Українська правда

Теми: Одеса поліція
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