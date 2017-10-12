У законі не прописали перерахунок пенсій на окупованих територіях – Рева

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Четвер, 12 жовтня 2017, 12:20

Питання перерахунку пенсій громадянам, котрі проживають на непідконтрольних Україні територіях, законом не визначене і залишається відкритим.

Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева на прес-сніданку у четвер, повідомляє Укрінформ.

"Це питання на сьогодні законом не визначено. Відповідно, як ми будемо перераховувати пенсії людям, які живуть на непідконтрольній території, я сьогодні вам сказати не можу, бо за загальним правилом подібні перерахунки роблять органи Пенсійного фонду за місцем проживання людей. Органів Пенсійного фонду і відповідної пенсійної бази тих людей, які живуть на непідконтрольній території, у нас немає. І немає фізичної і технічної можливості це зробити", – повідомив Рева.

"З людьми, які переїхали на підконтрольну територію, також будуть проблеми, бо для здійснення перерахунку потрібно мати матеріали справи. Їм пенсія виплачується без матеріалів справи, але це поточна пенсія. Проте я можу гарантувати, що ми це питання вирішимо, знайдемо механізм, щоб ці люди не постраждали", – додав міністр.

За його словами, це питання вирішать за місяць-два.

"Коли йдеться про перерахунок пенсій, то цю проблему потрібно вирішити за місяць-два, не більше", – підкреслив Рева.

Як відомо, раніше Андрій Рева закликав регіональні відділення Пенсійного фонду не дозволити бойовикам легалізуватися у пенсійних фондах для отримання підвищених українських пенсій.

Теми: Донбас пенсії
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