Поліція з'ясувала, хто допустив побиття Берези
Відповідальність за організацію порядку на матчі, де побили нардепа Юрія Березу, несли організатор зустрічі, оператор стадіону та футбольний клуб.
Про це повідомляє прес-служба управління Нацполіції в Дніпропетровській області.
"Відповідно до ст. 15 Закону України "Про особливості забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів" організатор футбольного матчу, оператор спортивної споруди та футбольний клуб несуть відповідальність за забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території спортивної споруди, її трибунах", - нагадують правоохоронці.
Водночас, зазначають в ГУ НП, поліцейські стежать за порядком на території, прилеглій до стадіону, на шляхах евакуації та в громадських місцях населеного пункту, де проводиться футбольний матч.
Як встановили правоохоронці, 11 жовтня близько 20:00 на стадіоні "Дніпро-Арена" під час футбольного матчу між командами "Дніпро" та "Дніпро-1" між вболівальниками виник конфлікт та бійка.
За периметром арени охорону публічної безпеки здійснювали 120 співробітників поліції.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 ККУ (хуліганство).
Як повідомлялося, у середу ультрас ФК "Дніпро" побили президента клубу "Дніпро-1" нардепа "Народного фронту" Юрія Березу.
Після побиття депутат заявив, що зробить все можливе, аби на футбольні стадіони повернулися поліцейські.
Українська правда
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