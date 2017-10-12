У Ложкіна пішло більше року, щоб тільки зібрати свою Інвестраду

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Четвер, 12 жовтня 2017, 13:23

Екс-глава АП Борис Ложкін витратив більше року, щоб тільки сформувати склад Національної інвестиційної ради.

Як повідомляє сайт президента, указ про затвердження складу Інвестради Петро Порошенко підписав 10 жовтня, хоча Ложкін очолив її ще у серпні 2016 року.

В Нацраду інвестицій, крім самого екс-голови АП, увійшли президент Порошенко, чинний глава АП Ігор Райнін та його заступник Дмитро Шимків, спікер парламенту Андрій Парубій, прем'єр Володимир Гройсман, перший віце-прем'єр Степан Кубів, міністри енергетики Ігор Насалик, юстиції Павло Петренко та інфраструктури Володимир Омелян.

Крім цього членами Ради стали і 15 представників іноземних інвесторів.

 
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Як написав у своєму Facebook  сам Ложкін, "тут тільки два інституційних інвестора - ЄБРР і IFC, ключові з працюючих в Україні".

"Решта запрошених члени ради - інвестори стратегічні. Це керівники Cargil, General Electric, ArselorMittal, Louis Dreyfus, Socar, Citigroup, Engie, Metro, Unilever, Holtec, DP World, Vitol, Bunge, Posco Daewoo і Huawei", - написав він.

Як відомо, Ложкін очолив Нацраду інвестицій одразу після свого звільнення з посади глави АП у серпні 2016 року. Тоді він заявляв, що готується зробити з України "Мекку для інвесторів", а вже у 2017 році планував привести в країну 3-5 мільярдів доларів.

Водночас за більше ніж рік свого існування Інвестрада не провела жодного засідання і навіть не була сформована до кінця.

Українська правда

Теми: Ложкін Порошенко бізнес інвестиції
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