Ймовірно причетна до схем Міноборони компанія ховається від ЗМІ

Спроби "Української правди" отримати будь-які коментарі від компанії "Трейд Коммодіті", яка підозрюється в причетності до скандалу з незаконними закупівлями Міноборони, не мали успіху.

У держреєстрі і на сайті підприємства були вказані чотири різні телефони. З них лише за одним номером підняли трубку.

Співрозмовник, який відмовився себе називати, але номер якого на сайті компанії був вказаний як номер Володимира, заявив, що він давно не працює в "Трейд Коммодіті".

Він навідріз відмовився відповідати на будь-які питання, не сказав, коли звільнився з компанії і не зміг порадити, до кого можна звернутися ще.

На сайті "Трейд Коммодити" ніяких коментарів теж немає.

При цьому низка ЗМІ написали новини з посиланням на нібито прес-реліз "Трейд Коммодіті", в якому компанія стверджує, що здійснювала поставки палива до Міноборони виключно в рамках закону.

Як повідомлялося, 11 жовтня детективи НАБУ і САП затримали заступника міністра оборони генерал-лейтенанта Ігоря Павловського і директора Департаменту держзакупівель і постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулевича.

Йдеться про корупційну схему розтрати державних коштів в сумі понад 149 млн гривень при закупівлі палива для Міністерства оборони України.

Пізніше Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру у цій справі ще 2 чиновникам Міноборони.

За даними Еnkorr.com.ua, НАБУ і САП підозрюють в незаконних поставках палива міністерству компанію "Трейд Коммодити", зокрема її офіційного власника і директора Вадима Майко і неформального керівника Володимира Гарькавого.

Оксана Коваленко, Євген Кизилов, УП