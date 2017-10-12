На шахті в ОРДО стався вибух: повідомляють про 3 загиблих
Три человека погибли в результате взрыва газо-воздушной смеси в районе ранее закрытой шахты №16 города Шахтерска в оккупированной части Донецкой области.
Об этом 12 октября сообщает "Остров", ссылаясь на данные сайта представительства оккупационной власти.
В сообщении отмечается, что "вечером 11 октября на территории ООО "Шахтерская промышленная группа" в горной выработке, в районе ранее ликвидированной шахты №16, произошёл взрыв газо-воздушной смеси. В шахте на момент взрыва находилось 5 человек".
По информации боевиков, в поисково-спасательных работах было задействовано 12 единиц техники и 59 человек личного состава "государственной военизированной горноспасательной службы" из соседнего Тореза.
Двух горняков удалось спасти, тела еще троих обнаружили без признаков жизни.
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