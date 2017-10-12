Екс-депутатці загрожує 15 років в'язниці за сприяння окупації Криму

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишньої депутатки Верховної Ради Криму, яка допомагала росіянам захоплювати півострів.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури АРК.

Їй загрожує позбавлення волі на строк від 12 до 15 років за статтею 111 КК (державна зрада).

За даними прокуратури, під час заочного досудового розслідування було отримано "беззаперечні докази" того, що у березні 2014 року за участі депутатки було незаконно ухвалено низку постанов, в результаті чого було створено нелегітимне державне утворення "Республіка Крим".

Як повідомлялося, Генеральна прокуратура підозрює в державній зраді 73 українських військовослужбовців з Криму.

Українська правда