Гройсман про заяви Земана: Здорова людина такого не скаже  

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Четвер, 12 жовтня 2017, 14:33

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що в питаннях мови освіти іншим країнам не варто  висувати Україні ультиматуми, а керівникам держав у своїх висловлюваннях проявляти повагу до України.

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман у четвер.

"Ми багатонаціональна країна. Ми поважаємо національні меншини. Ми поважаємо мови національних меншин і права національних меншин. Але всі мають поважати Україну і українців і поважати і з шаною відноситися до української мови. Це буде конструктивно з точки зору діалогу і знаходження правильних рішень", - сказав він.

"Ми відкриті до конструктивного діалогу, ми поважаємо всіх наших партнерів, сусідів, друзів, але ми нікому не дамо розмовляти з нами мовою ультиматумів. Не може бути ультиматуму в питаннях нашої рідної мови. Це моя принципова позиція", - додав Гройсман.

Гройсман також прокоментував висловлювання президента Чехії Мілоша Земана.

"Деякі керівники держав дозволяють собі якось не дуже поважно ставитися до України. Нікому не дозволено звертатися до нас з якою неповагою…Я тут хотів би зазначити нещодавну заяву президента Чехії. Ви знаєте, здорова людина ніколи такого не заявить. Глибоко-психічно хвора можливо. Але чехи прекрасні, розумні люди, наші друзі і партнери. Серед такої прекрасної нації є ті, що іноді дозволяє собі такі божевільні заяви", - сказав Гройсман.

Як відомо, 12 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення з рекомендаціями Україні за підсумками термінових дебатів щодо нового освітнього закону.

Рішення ПАРЄ доволі жорстко засуджує те, що Верховна рада ухвалила закон про освіту, змінивши статтю 7 (про мову освіти) без консультацій з представниками національних меншин. Асамблея також звернулася до України з проханням врахувати всі без винятку рекомендації Венеціанської комісії, а також внести відповідні зміни до закону про освіту.

Під час виступу в Страсбурзі президент Чехії запропонував заплатити Україні та узаконити анексію Криму.

Він також заявив, що настав час зняти санкції з РФ.

Українська правда

Теми: Гройсман Крим освіта Чехія
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