Суд щодо заступника міністра оборони почав засідання

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Четвер, 12 жовтня 2017, 15:14

У Солом'янському райсуді Києва почалося засідання щодо обрання запобіжного заходу для заступника міністра оборони Ігоря Павловського, затриманого за підозрою в розтраті.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди".

Прокурор і захисники не заперечили щодо присутності журналістів. Сам Павловський заявив, що буде оголошено інформацію з обмеженим доступом.

Суд дозволив журналістам бути присутніми.

Солом'янський суд має обрати запобіжний захід Ігоря Павловському
Солом'янський суд має обрати запобіжний захід Ігорю Павловському
Олег Твердь

Як відомо, 11 жовтня детективи НАБУ і САП затримали заступника міністра оборони Ігоря Павловського і директора Департаменту держзакупівель і постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулевича за розтрату понад 149 млн грн держбюджету при закупівлі палива для Міноборони.

Крім того, підозру за ч.5 ст. 191 ККУ оголосили ще начальнику відділу організації поставок паливно-мастильних матеріалів управління поставок матеріальних ресурсів Департаменту держзакупівель Борису Малишу й старшому інспектору відділу аудиту у сфері державних закупівель і моніторингу цін Департаменту внутрішнього аудиту та фінконтролю Міноборони Володимиру Шемовнєву.

Олег Твердь, Олена Рощенко, УП

Теми: суд Міноборони армія
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