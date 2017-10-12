Клімкін: Україна не буде позбавляти угорську меншину мови

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Четвер, 12 жовтня 2017, 15:13

Україна не має наміру асимілювати, позбавити ідентичності чи мови угорську меншину.

На цьому наголосив міністр зовнішніх справ України Павло Клімкін в інтерв'ю угорському телебаченню, інформує у Twitter речниця МЗС Мар'яна Беца.

"Надзвичайно важливо мати відвертий і конструктивний діалог щодо освітнього закону. В першу чергу він – про людей", – наголосив Клімкін.

Глава МЗС запевнив, що мета Україна – забезпечити роль української мови як державної на тому самому рівні, як це забезпечено в усіх європейських країнах, у тому числі в Угорщині.

Українська правда

Теми: мова МЗС
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