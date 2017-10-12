Затримано ще одного підозрюваного у "справі Онищенка"

Детективи Національного антикорупційного бюро 12 жовтня затримали чергового підозрюваного в розкрадання природного газу за схемою, в організації якої підозрюють народного депутата Олександра Онищенка.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Зазначається, що затриманий переховувався від слідства з серпня 2016 року. Його особу наразі не розкривають.

Він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 5 статтями ККУ – 28, 191, 209, 205 та 255.

Йдеться про участь у злочинній організації; заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовим становищем; легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом; фіктивне підприємництво.

Зараз затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання щодо нього запобіжного заходу.

Як повідомлялося, 5 вересня детективи НАБУ також затримали одного з ймовірних учасників цієї злочинної організації.

НАБУ розпочало досудове розслідування за фактом розкрадання газу, видобутого за договорами про спільну діяльність із "Укргазвидобуванням" у грудні 2015 року.

За версією слідства, в період з січня 2013 по червень 2016 року члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу, в розмірі понад 1,6 млрд, внаслідок чого "Укргазвидобування" зазнало збитків на більш ніж 740 млн грн.

Загалом слідство встановило причетність до участі у "газовій схемі" 29 осіб. Наразі 7 осіб, у тому числі народний депутат України Олександр Онищенко, перебувають у розшуку, 12 обвинувальних актів стосовно 18 осіб скеровано до суду, із них щодо 7 осіб набрав законної сили обвинувальний вирок.

Онищенка звинувачують в організації схеми по перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами.

5 липня 2016 Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутата Онищенка. На момент голосування нардеп уже втік за кордон.

Він утік із України 2016 року і перебуває в розшуку. Хоча Інтерпол відмовився оголошувати Онищенка в міжнародний розшук.

Українська правда