Чорновол хоче взяти на поруки підозрюваного в корупції чиновника МО

Нардеп "Народного фронту" Тетяна Чорновол прийшла в суд, щоб взяти на поруки підозрюваного у корупції директора департаменту держзакупівель Міноборони Володимира Гулєвича.

Про це заявили адвокати Гулєвича на засіданні Солом’янського суду, передає кореспондент Громадського.

Прокурори просять суд взяти Гулєвича під варту на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 10,3 млн гривень.

Як відомо, 11 жовтня детективи НАБУ і САП затримали заступника міністра оборони Ігоря Павловського і директора Департаменту держзакупівель і постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулевича за розтрату понад 149 млн грн держбюджету при закупівлі палива для Міноборони.

У злочинній схемі фігурує компанія "Трейд Коммодіті". Нардеп з БПП Сергій Лещенко заявляв, що за ТОВ "Трейд Коммодіті" стоїть Андрій Адамовський - "багаторічний бізнес-партнер і спільник" нардепа Олександра Грановського.

Грановський заперечує свою причетність до "Трейд Коммодіті".

Пізніше підозру за ч.5 ст. 191 ККУ оголосили ще начальнику відділу організації поставок паливно-мастильних матеріалів управління поставок матеріальних ресурсів Департаменту держзакупівель Борису Малишу й старшому інспектору відділу аудиту у сфері державних закупівель і моніторингу цін Департаменту внутрішнього аудиту та фінконтролю Міноборони Володимиру Шемовнєву.