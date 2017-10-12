Главу департаменту МО теж відправили під домашній арешт

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Четвер, 12 жовтня 2017, 23:50

Солом'янський суд Києва обрав запобіжний захід директору Департаменту держзакупівель і матеріального забезпечення Міноборони Володимиру Гулєвичу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Про це з зали суду повідомляє кореспондент Громадського.

Гулєвича також зобов'язали носити електронний браслет, прибувати до прокурора, слідчого чи суду за першої необхідності та здати усі паспорти.

Раніше заступнику міністра оборони Ігорю Павловському обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Як відомо, 11 жовтня детективи НАБУ і САП затримали заступника міністра оборони Ігоря Павловського і директора Департаменту держзакупівель і постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулевича за розтрату понад 149 млн грн держбюджету при закупівлі палива для Міноборони.

У злочинній схемі фігурує компанія "Трейд Коммодіті". Нардеп з БПП Сергій Лещенко заявляв, що за ТОВ "Трейд Коммодіті" стоїть Андрій Адамовський - "багаторічний бізнес-партнер і спільник" нардепа Олександра Грановського.

Грановський заперечує свою причетність до "Трейд Коммодіті".

Пізніше підозру за ч.5 ст. 191 ККУ оголосили ще начальнику відділу організації поставок паливно-мастильних матеріалів управління поставок матеріальних ресурсів Департаменту держзакупівель Борису Малишу й старшому інспектору відділу аудиту у сфері державних закупівель і моніторингу цін Департаменту внутрішнього аудиту та фінконтролю Міноборони Володимиру Шемовнєву.

Теми: Міноборони суд
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