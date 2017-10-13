Трамп наказав послабити дію Obamacare

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П'ятниця, 13 жовтня 2017, 00:14

Президент США Дональд Трамп у четвер підписав указ про зменшення впливу програми Obamacare.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело у Білому домі.

За інформацією Reuters, це розпорядження допоможе малому бізнесу купувати дешевшу медичну страховку з меншою кількістю послуг.

"Вартість Obamacare була обурливою, вона знищує абсолютно все, що відбувається після неї", - заявив Трамп.

Він також додав, що крок у четвер "був лише початком" і його адміністрація зробить усе можливе, щоб "скасувати Obamacare раз і назавжди".

Водночас представники Демократичної партії заявили про готовність оскаржити це рішення у суді.

"Каліфорнія готова вести боротьбу у суді, щоб захистити доступні медичні послуги для своїх людей", - заявив каліфорнійський прокурор Ксав`є Бекерра.

Як відомо, уперше про скасування медичної програми Obamacare Дональд Трамп заявив у січні 2017 року.

Теми: США
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